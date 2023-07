Ucraina: Shoigu, Kiev non ha raggiunto gli obiettivi fissati per controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'esercito ucraino non ha raggiunto l'obiettivo della controffensiva in nessuna delle direzioni. E' quanto ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu."In generale, il nemico non ha raggiunto i suoi obiettivi in nessuna delle direzioni", ha detto Shoigu, commentando la situazione al fronte nel corso di una conferenza stampa. Secondo Shoigu, Kiev continua a cercare senza successo di sfondare la difesa dell'esercito russo in diverse direzioni, lanciando diverse ondate di attacchi. Infine, Shoigu ha osservato che gli attacchi ad alta precisione che l'esercito russo lancia contro le riserve dell'esercito ucraino, comprese le attrezzature occidentali, "riducono significativamente il potenziale offensivo del nemico". (Rum)