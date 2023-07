Olocausto: Guidi (Fd'I) su Museo Shoah, virus dell'intolleranza uccide ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In qualunque momento, quello che è accaduto durante e prima della Shoah potrebbe riaccadere. L'istituzione del museo a Roma, città che ha vissuto quell'inferno, costituirà un monito e un luogo di descrizione e conservazione di quel capitolo della Storia. Non un museo rappresentativo del passato, ma presente ogni giorno, dialogante e interattivo con le scuole e i cittadini. Questo museo ricorderà che può ancora accadere". Lo ha detto il senatore Antonio Guidi, responsabile del dipartimento di Disabilità ed Equità sociale di Fratelli d'Italia, in occasione della votazione a palazzo Madama del disegno di legge sull'istituzione a Roma del Museo nazionale della Shoah. "L'orrore nazista - prosegue il neuropsichiatra - nasce da una fase di rodaggio delle modalità fisiche e psicologiche di prevaricazione. Non è detto che non si ripeta. Per questo, occorre conservare nella coscienza il ricordo, perché il virus devastante dell'intolleranza e del rifiuto della diversità esiste e uccide ogni giorno. Questo museo conterrà gli anticorpi decisivi contro l'odio e essere luogo di prevenzione attraverso le armi della cultura e della scienza. L'importante è che sia totalmente, convintamente interattivo. Senza rispetto delle diversità e senza libertà d'espressione l'umanità è destinata a soffocare", conclude l'onorevole.(Rin)