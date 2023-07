Balcani: Nato, regione è di importanza strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Balcani occidentali sono una regione di importanza strategica per la Nato, come evidenziato dalla “lunga storia di cooperazione e operazioni”. E’ quanto si legge nel comunicato finale della prima giornata del vertice dell’Alleanza a Vilnius. “Rimaniamo fermamente impegnati per la sicurezza e la stabilità dei Balcani occidentali, sostenendo le riforme che promuovono le rispettive aspirazioni della Nato e dell'Ue dei Paesi della regione. Continueremo a rafforzare il nostro dialogo politico e la cooperazione pratica al fine di sostenere le riforme, la pace e la sicurezza regionali e contrastare l'influenza maligna, tra cui la disinformazione, le minacce ibride e informatiche, poste da attori statali e non statali. La regione richiede attenzione e impegno continui da parte dell'Alleanza e della comunità internazionale per contrastare queste sfide. I valori democratici, lo Stato di diritto, le riforme interne e le relazioni di buon vicinato sono vitali per la cooperazione regionale e l'integrazione euro-atlantica, e confidiamo in continui progressi in questo senso”, prosegue la nota. (segue) (Sts)