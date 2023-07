Credito: Carcos (Intesa Sanpaolo), bene Btb, ma non ci dimentichiamo di diversificare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investimento in titoli di Stato "va benissimo, ma non ci dimentichiamo di diversificare, perché un'eccessiva concentrazione non è mai positiva". A sottolinearlo è Tommaso Corcos, Amministratore Delegato di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, a margine della presentazione di “Direct advisory”, che si è tenuta oggi a Milano. Per Carcos "tutti stavano aspettando la recessione, le performance sui mercati azionari erano particolarmente positive e quindi questa riconversione sul gestito non c'è stata". Allo stesso tempo "c'è un fenomeno di rialzo dei tassi per cui una parte della liquidità ha visto l'opportunità di essere investita in Btp" ha concluso Carcos. (Rem)