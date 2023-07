Ucraina: comunicato finale Nato, sostegno Iran a Russia ha impatto su sicurezza euroatlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno che l’Iran sta dando all’aggressione russa in Ucraina ha un impatto sulla sicurezza euroatlantica. E’ quanto si legge nel comunicato emesso al termine della prima giornata di lavori del summit di Vilnius. “Esortiamo l’Iran a cessare il suo sostegno militare alla Russia, in particolare il trasferimento di velivoli senza pilota che sono stati usati per attaccare infrastrutture critiche, provocando vittime civili”, si legge nel comunicato. (Sts)