Milano: intesa tra città metropolitana e regione su contributi per abbattere barriere architettoniche

- La Città metropolitana di Milano ha ricevuto da Regione Lombardia oltre 152 mila euro. Aperto fino all'11 agosto l'avviso pubblico per i Comuni fino a 20 mila abitanti. È aperto fino all'11 agosto 2023 l'avviso pubblico, approvato dalla Città metropolitana di Milano, per l'assegnazione di contributi regionali finalizzati alla redazione o all'aggiornamento dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) ai Comuni fino a 20mila abitanti. La Città metropolitana di Milano ha, infatti, stretto una intesa con Regione Lombardia e le Province lombarde con cui si impegna a mettersi a disposizione, con le proprie competenze e professionalità, per promuovere e attuare la misura di sostegno ai Comuni della propria area. I P.E.B.A. candidati dai Comuni ad ottenere il contributo dovranno essere redatti in coerenza con le Linee Guida regionali, Il contributo potrà corrispondere al 50 per cento della spesa sostenuta da ciascun Comune per attività di redazione del P.E.B.A. fino a un limite massimo di 5mila euro ed entro i limiti delle risorse assegnate. Analogo tetto per la sovvenzione anche in caso di presentazione della domanda in forma associata. Il finanziamento non può essere cumulabile con altri contributi pubblici erogati a valere sulle stesse spese o a quelli assegnati con il bando della misura precedente. (Com)