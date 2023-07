Mobilità: Lucente, dal 10 luglio due treni "Caravaggio" sulla Milano-Lodi-Piacenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Milano-Lodi-Piacenza dà il benvenuto anche al Caravaggio: da lunedì 10 luglio sulla linea circolano due convogli ad alta capacità, che si sono aggiunti ai treni Donizetti già in servizio sul collegamento. Convoglio doppio piano, Caravaggio è un mezzo ad alta capacità, confortevole, sostenibile. I treni di ultima generazione effettuano nove corse al giorno sulla linea Milano-Lodi-Piacenza. Complessivamente, sale a 15 il numero delle corse effettuate da treni nuovi sulla Milano-Lodi-Piacenza, su cui sei corse sono già servite da convogli Donizetti monopiano a media capacità: è il 38 per cento dell'offerta totale di 39 corse giornaliere. "Continua il piano di potenziamento dell'offerta-treni su tutte le linee regionali" dice Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile. "Voglio ricordare - aggiunge - che dal 24 maggio scorso i Donizetti monopiano hanno iniziato a circolare sulla Milano-Lodi-Piacenza, facendo due corse serali. Con il cambio orario dell'11 giugno, le corse con Donizetti sul collegamento Milano-Lodi-Piacenza sono aumentate a 6". "Ora - conclude l'assessore - ecco arrivare anche i Caravaggio. L'obiettivo è migliorare e adeguare l'offerta per i viaggiatori, grazie a mezzi moderni, comodi ed efficienti, riducendo al minimo i disagi". (Com)