Spagna: governo approva quasi 40 mila offerte di pubblico impiego

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato 39.544 offerte di pubblico impiego, il 15,8 per cento in più rispetto ai 34.151 del 2022. "Il numero record è stabilito per la necessità oggettiva di rafforzare i livelli di personale indeboliti da anni di tagli e tassi di sostituzione nulli", ha dichiarato la ministro delle Finanze e della Pubblica amministrazione, María Jesus Montero, nella conferenza stampa a margine del Consiglio dei ministri. Con l'obiettivo di accelerare i tempi, il governo ha inserito nella normativa l'obbligo di pubblicazione dei bandi entro il 31 dicembre 2023. "In questi mesi rimanenti, ogni singolo organo di governo dovrà pubblicare le proprie offerte di lavoro", ha evidenziato la ministra, dopo aver ricordato che i processi dovranno essere completati prima che siano trascorsi due anni. Del totale dei posti per il 2023, circa 29.818 corrispondono all'amministrazione generale dello Stato, di cui 19.900 sono destinati a nuove assunzioni. Per l'Amministrazione della Giustizia saranno assegnati 1.907 posti vacanti, di cui 1.215 per nuove assunzioni. Per il corpo di Polizia nazionale sono stati aperti 2.833 posti, di cui 2.600 per nuove assunzioni, mentre per la Guardia civil sono stati resi disponibili 2.875 posti, di cui 2.520 per nuove assunzioni. (Spm)