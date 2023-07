Pnrr: Altieri (Invimit), certezza tempi è la vera rivoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Invimit stiamo portando avanti la grande sfida del Pnrr impostandola sulla qualità, professionalità e certezza dei tempi. E’ la certezza dei tempi la vera rivoluzione perché, soprattutto in ambito pubblico, dobbiamo essere capaci, oggi col PNRR ma anche dopo il Pnrr, di realizzare le opere pubbliche mantenendo con gli stessi tempi. Abbiamo tre anni davanti. Il nostro sforzo dovrà essere quello di trasportare tutte le norme di semplificazione applicate al Pnrr su tutto e per sempre. Queste semplificazioni, questa velocità, questa capacità devono diventare strutturali nel nostro Paese". Lo dichiara Trifone Altieri, presidente di Invimit, a margine del Convegno Oice "Dal Pnrr al Grean deal, passando per il Ponte", in corso di svolgimento al Maxxi a Roma. (Rin)