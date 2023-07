Ecomafie: Ronghi (Sud Protagonista), Campania maglia nera è responsabilità del centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati emersi dal Rapporto Ecomafia 2023 , realizzato da Legambiente, che sanciscono la Campania ancora una volta 'maglia nera' per i reati ambientali e nel ciclo dei rifiuti e del cemento, evidenziano la grave problematica di un territorio che, per incapacità di governo e scarsità di controlli, si "presta" ad essere luogo privilegiato per questo tipo di reati, così compromettendo ulteriormente la salubrità e l'attrattività economica del territorio e la salute dei cittadini". E' quanto afferma il presidente di Sud Protagonista, Salvatore Ronghi. "La provincia di Napoli si colloca subito dopo quella di Roma per reati contro l'ambiente ed è prima per i reati nel ciclo dei rifiuti e del cemento, una situazione drammatica che priva il nostro territorio di ogni prospettiva e della quale è responsabile politicamente il centrosinistra che guida da molti anni la Campania e la maggioranza dei Comuni della provincia di Napoli", sottolinea Ronghi, che aggiunge: "ho parlato di questo tema ieri in un incontro pubblico a Marigliano, promosso da FdI del territorio, ed ho evidenziato la mancanza di politiche per il risanamento ambientale e per le bonifiche particolarmente in quei territori, come Giugliano, Acerra e la stessa Marigliano, che hanno pagato un prezzo altissimo per l'emergenza rifiuti e nei quali si vorrebbero continuare a realizzare impianti di rifiuti, penalizzandoli e degradandoli ulteriormente". "Su questo tema – conclude Ronghi - occorrono posizioni politiche chiare e di netta rottura e discontinuità per gettare le basi, a cominciare dalle politiche per l'ambiente, di un vero cambiamento nel prossimo futuro per la nostra regione". (Ren)