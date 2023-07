Mes: fonti Ue, fiduciosi su ratifica Italia, inizio discussione è positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che in Italia sia iniziata una discussione sulla ratifica del Mes è una cosa positiva. Lo ha riferito un alto funzionario dell'Ue in vista della riunione dell'Eurogruppo di giovedì. "Il processo iniziato crea chiaramente una discussione", ha precisato la fonte, ma il fatto che adesso ci sia un periodo di pausa non significa che sia una cosa negativa. "Potrebbe dare il tempo per parlare e far sì che le stelle si allineino", ha aggiunto la fonte. "Tutto sommato, penso che sia molto meglio avere un processo piuttosto che non averlo. Siamo quindi fiduciosi che possa portare a un risultato positivo", ha concluso il funzionario. (Beb)