Moldova: estesa di un anno la liberalizzazione del commercio con Ue

- La misura della liberalizzazione del commercio tra la Moldova e l'Unione europea è stata estesa di un anno, dopo che il Parlamento europeo ha dato voto finale su questo argomento. L'annuncio è stato fatto dall'eurodeputato romeno, Siegfried Muresan, in un post sulla sua pagina Facebook. Secondo Muresan, il voto ha visto 577 voti a favore a fronte di 36 contrari e 18 astensioni. La misura prevede la sospensione dei dazi di importazione sui prodotti della Moldova. "Vogliamo offrire accesso alla Moldova sul mercato europeo, dato che la guerra ucraina ha fortemente influenzato il commercio internazionale del Paese. I prodotti moldavi che venivano esportati a est, con transito in Ucraina, sono stati lasciati senza mercato. Questo è il motivo per cui, nel 2022, abbiamo deciso a livello europeo di sospendere le commissioni di importazione a 7 categorie di prodotti: pomodori, aglio, uva, mele, ciliegie, prugne e succo d'uva", ha scritto Muresan. Le esportazioni della Moldova verso l'Ue sono aumentate da 1,8 miliardi di euro nel 2021 a 2,6 miliardi di euro nel 2022.(Rob)