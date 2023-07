Governo: Patuanelli (M5s), per ora non calendarizzata nostra mozione sfiducia Santanchè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto ovviamente la calendarizzazione della mozione di sfiducia alla ministra Santanchè" alla luce "dei nuovi dati emersi dall'ultima puntata di 'Report' che mostrano chiaramente che la ministra su molti aspetti non ha detto la verità in Aula. Ci chiediamo dove sia il presidente del Consiglio su questo tema. Ha interesse solo a difendere gli interessi di partito o invece vuole difendere la dignità del nostro Paese anche nei consessi internazionali chiedendo alla ministra di fare un passo indietro?". Lo ha detto il presidente dei senatori del Movimento cinque stelle, Stefano Patuanelli, conversando con i cronisti al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. "Abbiamo chiesto la calendarizzazione che non ci è stata data, ma il calendario è stato comunque votato da noi responsabilmente perché c'è stato l'impegno da parte del presidente di riparlarne martedì prossimo in conferenza dei capigruppo. Ma riteniamo sia necessario che il ministro faccia un passo indietro e che sia il presidente del Consiglio a evitarci di arrivare con la mozione di sfiducia in Aula. E' del tutto evidente che la rappresentazione dei fatti data dalla ministra in quest'Aula è stata lacunosa, fuorviante e pregna di cose non vere", ha concluso Patuanelli.(Rin)