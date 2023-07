Napoli: Nappi (Lega), continua impegno governo per liberare la città dalle occupazioni abusive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'operazione scattata oggi in vico San Nicola a Nilo, si compie un altro passo importante per liberare Napoli dalla piaga delle occupazioni abusive. Su questo fronte, dopo anni di immobilismo e perfino di finto buonismo da parte della sinistra, spira un vento nuovo grazie al Governo di centrodestra e in particolare al ministro Piantedosi, che da subito ha messo tra le priorità la lotta contro questa forma di illecito dalla connotazione vigliacca e strisciante. Adesso ci aspettiamo che anche il Comune di Napoli faccia la sua parte, seguendo questo percorso di ripristino della legalità a cominciare dai controlli continui e costanti per contrastare efficacemente il fenomeno dei 'ladri di case', e di una mappatura sempre aggiornata delle strutture di proprietà pubblica finite nelle mani di abusivi e criminali. Nessuna tolleranza per chi si appropria di beni della collettività e di case che per legge spettano ad altri". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)