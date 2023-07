Milano: De Corato, su rogo in Rsa metta a tacere tutte le voci e dia spiegazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché Sala continua a prendere tempo, utilizzando diverse scuse, pur di non dare spiegazioni? Perché non mette a tacere tutte le voci, visto che si ritiene innocente, dicendo come sono andate veramente le cose? Invece di limitarsi a dire che ci sono stati morti e che si aspettano i funerali, il centrosinistra farebbe meglio a dire la realtà dei fatti. I familiari delle vittime, il personale della Struttura e tutti i milanesi aspettano venga fatta chiarezza su questa triste vicenda". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia. (Com)