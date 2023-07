Repubblica Centrafricana: casco blu ruandese ucciso, la condanna del governo di Kigali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito ruandese si è detto “profondamente addolorato” per la morte di uno dei suoi soldati, ucciso da “elementi armati” mentre era di pattuglia come casco blu delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana. L'attacco, afferma l'Onu in un comunicato, è avvenuto ieri nella provincia di Haute-Kotto, nel nord-est del Paese. “Tre elementi armati sono stati uccisi e uno catturato”, si legge nella nota. La rappresentante speciale del segretario generale per la Repubblica Centrafricana e capo della Missione integrata multidimensionale di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Centrafricana (Minusca), Valentine Rugwabiza, ha condannato l'attacco alle forze di pace definendolo “oltraggioso”. I ruandesi contribuiscono alla missione circa 2 mila dei 17 mila caschi blu dispiegati in Repubblica Centrafricana. Il Ruanda ha anche altri circa 2 mila soldati dispiegati nel Paese sulla base di un accordo bilaterale con le autorità centrafricane. Queste truppe, insieme ai mercenari russi del gruppo Wagner, hanno svolto un ruolo chiave nel respingere i ribelli che minacciavano di catturare la capitale, Bangui, nel 2021. (Res)