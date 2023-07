Speciale Infrastrutture: Cina-Isole Salomone, premier Sogavare visiterà imprese nelle province di Jiangsu e Guangdong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziative, queste, accolte positivamente dal premier delle Isole Salomone, che ha definito “corretta” la decisione di trasferire il riconoscimento diplomatico da Taiwan alla Cina nel 2019, indicando Pechino come "un affidabile partner per lo sviluppo”. Nell’ambito della visita, la seconda di Sogavare in Cina e la prima dalla stipula di un controverso patto di sicurezza con il governo cinese lo scorso aprile, è stata inoltre aperta l’ambasciata diplomatica delle Isole. Lo scorso anno, il colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei e l'appaltatore China Harbor Engineering hanno inoltre raggiunto un accordo per la costruzione di 161 infrastrutture per le telecomunicazioni mobili nel Paese, che prevede un prestito da 66 milioni di dollari da parte cinese. (Cip)