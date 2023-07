Speciale Infrastrutture: Tlc, la fibra di Open Fiber è arrivata a Pontey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nelle grandi città d'Italia anche gli abitanti di Pontey, in provincia di Aosta, potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare a una velocità mai raggiunta prima, utilizzando la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici. E' quanto si legge in una nota. Open Fiber si è aggiudicata tutte e tre le gare Infratel per realizzare una rete in fibra ottica nelle aree dove gli operatori non hanno manifestato interesse ad investire. La rete in queste zone rimane di proprietà pubblica e sarà gestita da Open Fiber in concessione per 20 anni. In totale, Open Fiber raggiungerà oltre 6200 comuni in tutte e 20 le Regioni italiane. Nel comune di Pontey - continua la nota - sono state connesse 508 unità immobiliari attraverso un'infrastruttura che si sviluppa per oltre quattro chilometri. Gli interventi di posa dei cavi ha previsto il riutilizzo di infrastrutture esistenti ove possibile e la copertura della posa dell'infrastruttura di Open Fiber è stata progettata secondo i dati forniti da Infratel Italia. Il progetto ha previsto che anche importanti sedi della Pubblica amministrazione presenti nel Comune siano state raggiunte dalla fibra quali: la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, il Municipio, la sala polivalente e l'area sportiva comunale. (Com)