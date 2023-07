Speciale Infrastrutture: Nord Stream, “N-tv”, indizi di un ruolo di Mosca nel sabotaggio dei gasdotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono emersi indizi “inequivocabili” di un ruolo di Mosca nel sabotaggio dei Nord Stream 1 e 2, i gasdotti tra Russia e Germania nel Mar Baltico esplosi nella notte del 26 settembre 2022. È quanto afferma l'emittente televisiva “N-tv”, che ha effettuato una ricerca sugli attacchi contro le due infrastrutture. In particolare, la proprietaria dell'agenzia di viaggi di Varsavia Feeria Lwowa, che ha concesso in affitto l'imbarcazione “Andromeda” impiegata nel sabotaggio dei Nord Stream, risulta essere una cittadina russa. Inoltre, sul sito web della società, cancellato tra dicembre 2021 e gennaio 2022 poco prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, appaiono autori di recensioni che in realtà non esistono. Le fotografie di queste persone e i loro nominativi sono, infatti, di altri soggetti, tra cui una presentatrice dell'emittente radiotelevisiva “Bbc”. Questi elementi rafforzano l'ipotesi che la Feeria Lwowa sia un'impresa fittizia, di quelle utilizzate dalle agenzie di intelligence per coprire le loro operazioni. In precedenza, era stato reso noto che la società di viaggi è gestita da ucraine e questo elemento aveva rafforzato l'ipotesi di una responsabilità di Kiev nel sabotaggio dei gasdotti russo-tedeschi. Ora, è emerso che Diana B., proprietaria del 95 per cento delle azioni della Feeria Lwowa, è residente a Kerch in Crimea, la penisola annessa in maniera illegale dalla Russia nel 2014. La donna è originaria dell'Uzbekistan, ha un passaporto russo e si è trasferita a Kerch nel 2001. A giugno scorso, Diana B. ha pubblicato sui propri social network fotografie che la ritraggono presso lo stadio di Krasnodar, in Russia. (Geb)