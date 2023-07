Speciale Infrastrutture: Sardegna, ponte Diana sul Coghinas, piano Regione-Anas per ripresa lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà recuperato il tempo perduto nei lavori di consolidamento del ponte Diana, sulla strada statale 392 nei pressi del lago Coghinas, a causa del maltempo che fra maggior e giugno ha interessato la zona. E' quanto emerso dal tavolo tecnico che si è riunito all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici. “Quella raggiunta con il coinvolgimento di Anas, Enel e i sindaci del territorio è una soluzione di buonsenso improntata a dare risposte alla viabilità del territorio, già da tempo penalizzata, e salvaguardare nel contempo la stagione turistica – ha spiegato l'assessore Pierluigi Saiu - Le criticità nascono in seguito alle maggiori precipitazioni che si sono verificate tra la fine di maggio e primi di giugno: circa 60 milioni di metri cubi che hanno finito inevitabilmente per incidere sul cronoprogramma degli interventi con un ritardo di circa due mesi e mezzo. Una situazione imponderabile che oggi ha richiesto un ulteriore sforzo da parte di tutti per contemperare le diverse esigenze. Entro il 15 settembre il livello del bacino raggiungerà i 152 metri, quota necessaria ad avviare i lavori sui piloni in alveo. Anas ha previsto doppi turni di lavoro sulle infrastrutture per ridurre i tempi d’esecuzione dell’intervento, facendosi carico dei maggiori costi. Grazie allo sforzo congiunto di Anas ed Enel si potranno così ridurre in modo significativo i ritardi dovuti alle precipitazioni straordinarie”. (Rsc)