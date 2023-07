Speciale Infrastrutture: Pnrr, Schlein, non possiamo perdere occasione irripetibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza "è bloccata da febbraio, la quarta rischiamo addirittura di perderla e tutto tace. Tace soprattutto Giorgia Meloni, da giorni in silenzio a causa delle vicende giudiziarie dei suoi ministri e dei suoi sottosegretari. Ma non possiamo perdere questa occasione storica, irripetibile, di grandi investimenti sul futuro dell'Italia perché il governo è troppo impegnato a difendere i propri ministri". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in una dichiarazione ai telegiornali. "Venga subito Giorgia Meloni a riferire in Parlamento - ha aggiunto la leader del Pd - sul perché ancora non vediamo un euro della terza rata e rischiamo di perdere la quarta. Si tratta di investimenti strategici per il Paese, si tratta di nidi, di ospedali di comunità, di infrastrutture, di digitale: ecco, non possiamo perdere questa occasione. Giorgia Meloni venga a riferire al più presto in Parlamento". (Rin)