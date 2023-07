Karabakh: ministero Esteri armeno chiede “sforzi internazionali” per corridoio Lachin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Armenia chiede “sforzi internazionali” per tenere aperto il corridoio di Lachin, la strada che collega il Paese all’enclave del Nagorno-Karabakh. Lo riferisce la stampa armena citando la portavoce del dicastero di Erevan, Anna Badalian, secondo la quale per revocare il blocco stradale dell'Azerbaigian “sono necessari sforzi internazionali e ulteriori azioni”. L'Armenia accusa l’Azerbaigian di ostacolare da mesi l’accesso alla regione separatista situata al confine tra i due Paesi. All’inizio della giornata di oggi, come riportato dai media di Baku, le autorità azerbaigiane hanno rilevato nel corridoio di Lachin un tentativo di contrabbando di vari tipi di merci attraverso i veicoli del Comitato internazionale della Croce Rossa (Icrc), chiudendo conseguentemente il traffico in via temporanea. (segue) (Rum)