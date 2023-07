Karabakh: ministero Esteri armeno chiede “sforzi internazionali” per corridoio Lachin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso episodio si sarebbe ripetuto altre volte negli ultimi mesi. Secondo Baku, tutti gli episodi di contrabbando sono stati documentati con filmati. Un funzionario della rappresentanza dell’Icrc in Azerbaigian ha riferito all’agenzia di stampa “Apa” di essere a conoscenza delle segnalazioni di merci non dichiarate che passano attraverso il corridoio di Lachin, ma ha precisato che l’organizzazione “non supporta tali attività”. “Sfortunatamente, i conducenti di quattro veicoli noleggiati e temporaneamente apposti con il simbolo dell’Icrc hanno cercato di trasferire carichi commerciali senza informarci. Queste persone non erano nostri dipendenti e i contratti di servizio sono stati immediatamente risolti”, ha affermato il funzionario del Comitato internazionale della Croce Rossa, sottolineando che il lavoro svolto dall’organizzazione sul corridoio di Lachin è “solo di natura umanitaria”. (Rum)