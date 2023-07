Trasporti: Mattioli (Confitarma), proponiamo una tassa mondiale in alternativa a quella Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una tassa applicata ad ogni tonnellata di combustibile fossile imbarcata da qualunque nave in qualunque parte del mondo”. Lo ha detto Mario Mattioli, presidente Confitarma e Federazione del Mare, al convegno "La rotta verso il net zero. Insieme per decarbonizzare il settore marittimo". Mattioli ha spiegato che questa proposta è alternativa alla proposta di tassazione della Commissione europea che “essendo applicata a tutti genererà molto probabilmente delle alte tasse regionali - Far East, Cina e Stati Uniti - e quindi non è positiva”. Come Confitarma e come organizzazioni europee, ha spiegato Mattioli, “abbiamo chiesto di avere una legislazione mondiale fatta dall’International marittime Organization (agenzia dell’Onu) e l’International Chamber of Shipping”. Il fondo generato da questa misura previsto in 10-12 miliardi di dollari, ha concluso il presidente di Confitarna, “va utilizzato innanzitutto per l’investimento per le nuove tecnologie, in secondo luogo finanzierebbe il differenziale di costo per le aziende marittime che sperimentano i nuovi carburanti, una sovvenzione di costo, e da ultimo dovrebbe essere per quegli stati che hanno coste molto basse e quindi problematiche per l’innalzamento del livello del mare. (Rin)