Fvg: prima commissione integrata Consiglio regionale approva assestamento di bilancio

- È stato approvato oggi dalla prima commissione integrata in Consiglio regionale l’assestamento di bilancio della regione Friuli Venezia Giulia, manovra da oltre un miliardo di euro. Dopo l’ok di ieri ai capitoli relativi a cultura e sport, risorse agroalimentari, salute e autonomie locali, la commissione ha approvato oggi gli articoli su ambiente ed energia, infrastrutture, lavoro, istruzione e università e patrimonio regionale. Sono stati approvati l’emendamento presentato oggi dall’assessore alle Infrastrutture e al Territorio, Cristina Amirante, che prevede uno stanziamento da 700 mila euro per rafforzare la norma sull'abitare sociale, e quello presentato dall’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, che prevede il finanziamento straordinario a favore delle tre associazioni temporanee di impresa (Ati) che realizzano le attività formative del progetto Piano d'azione zonale per l'apprendimento e del Programma garanzia occupabilità dei lavoratori, pari a 100 mila euro. (Frt)