Milano: barbieri (Confcommercio), su sensori per angolo cieco ci aspettiamo confronto con Comune

- Con la delibera approvata oggi dal comune di Milano, "viene incluso anche il trasporto persone nell’obbligo per i grandi mezzi di dotarsi dei sensori per angolo cieco. Questo significa che i bus turistici non potranno più entrare a Milano senza questa dotazione. Bene l’attenzione alla sicurezza, ma non è semplice né immediato adeguare i mezzi. Ci aspettiamo perciò su questo tema un confronto reale e costruttivo con il Comune, a partire dalle risorse necessarie per le imprese". Lo scrive sul suo profilo Facebook Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano sottolineando che "la sicurezza stradale è un elemento imprescindibile per una smart city moderna. La tutela della salute di cittadini e turisti è prioritaria per una città come Milano che punta molto sull’attrattività e sul turismo come leva economica". Barbieri sottolinea inoltre che l’aumento "di Area C e la previsione di estensione nel weekend", è "una misura che avrà ovviamente ricadute significative per l’attrattività. Ma non solo, le imprese assorbono questi rincari fino a quando è sostenibile farlo, poi diventano inevitabili le ricadute sui consumatori e sul loro potere di acquisto". (Rem)