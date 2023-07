India: sottosegretario Esteri Muraleedharan in visita in Siria domani e dopodomani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri e agli Affari parlamentari dell’India, Vellamvelly Muraleedharan, sarà in visita ufficiale in Siria domani e dopodomani (12 e 13 luglio), la prima visita di livello ministeriale dall’agosto del 2016. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Muraleedharan ha in programma incontri con la leadership di Damasco, con un gruppo di giovani siriani che si sono formati in India grazie a borse di studio messe a disposizione da Nuova Delhi e con rappresentanti della Chiesa ortodossa siriana. L’India e la Siria, ricorda la nota, hanno relazioni cordiali e amichevoli; l’India ha mantenuto la sua ambasciata in Siria nonostante il conflitto e accoglie un gran numero di studenti, imprenditori e pazienti siriani.(Inn)