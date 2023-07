Trasporti: Messina (Assarmatori), stanno crescendo gli ordinativi di navi dual fuel, bio combustibile ok per transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiano un inizio di ordinativo di navi dual fuel che sta crescendo come tonnellaggio soprattutto sulle grandi navi”. Lo ha detto Stefano Messina, presidente Assarmatori, al convegno "La rotta verso il net zero. Insieme per decarbonizzare il settore marittimo". Messina ha aggiunto che “il 95-96 per cento del tonnellaggio a livello mondiale è alimentato da combustibile fossile” ma che gli armatori sono pronti al cambiamento. Il presidente Assarmatori ha spiegato che da un lato abbiamo le nuove costruzioni che sostituiranno il naviglio esistente e dall’altra la flotta esistente, per quest’ultima “il bio combustibile è la soluzione che consente di abbattere le emissioni e centrare l’obiettivo delineato dall’Europa senza sconvolgimenti tecnici e operativi”. (Rin)