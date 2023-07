Fvg: assessore Finanze, assestamento si inserisce in contesto di crescita continua e costante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra di assestamento approvata oggi dalla prima commissione integrata del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si inserisce in un contesto di “crescita del territorio continua e costante”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, al termine dei lavori della commissione che ha dato il via libera allo schema di assestamento. Il testo che approderà in aula l’ultima settimana di luglio può contare, come ha ricordato l’assessore, sulla “dotazione finanziaria più alta di sempre, superiore al miliardo di euro. Sottolineo come questa manovra così corposa si inserisca in un contesto di crescita del territorio continua e costante: lo dimostrano, ad esempio, i dati sull'aumento del Pil nel 2022 (+3,6 per cento), che riportano l'economia regionale a livelli superiori a quelli pre-crisi, e le previsioni sulla produttività per il 2023 che vedono il Friuli Venezia Giulia al di sopra della media nazionale attraverso un incremento degli investimenti del 3,3 percento rispetto all'anno precedente", ha sottolineato l’esponente della giunta Fedriga. Dati che, ha aggiunto Zilli, testimonianoo le “risposte positive che le politiche di lungo periodo adottate dall'amministrazione stanno riscontrando, accanto a una gestione prudente e oculata delle risorse a disposizione". (Frt)