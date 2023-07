Trasporti: Messina (Assarmatori), spingere a Bruxelles per l’ammissione dei biocombustibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In termini di obiettivi strategici spingiamo perché il nostro Paese faccia immediatamente passi per l’ammissione dei biocombustibili con una procedura di calcolo con il coefficiente di carbonio valutata sull’intero ciclo di vita del fuel stesso”. Lo ha detto Stefano Messina, presidente Assarmatori, al convegno "La rotta verso il net zero. Insieme per decarbonizzare il settore marittimo". Messina ha aggiunto che l’obiettivo è di evitare “che le navi che battono bandiera nazionale siano penalizzate rispetto a navi battenti altre bandiere dell’Unione Europea”. Dobbiamo evitare “che si abbassi il rating delle nostre navi”, ha concluso Messina. (Rin)