Tunisia: Lega diritti umani chiede rilascio arrestati per cospirazione contro sicurezza Stato

- La Lega tunisina per la difesa dei diritti umani e altre organizzazioni umanitarie della Tunisia hanno chiesto alla magistratura di rilasciare politici, uomini d’affari e giornalisti arrestati per aver “cospirato contro la sicurezza dello Stato”. Lo ha riferito l’emittente radiofonica tunisina “Jawhara Fm”, secondo cui le organizzazioni umanitarie hanno anche chiesto di consentire alle persone arrestate di “avere processi equi in cui tutti i loro diritti siano rispettati”. In un comunicato congiunto, le organizzazioni hanno invitato la magistratura a "rispettare la presunzione di innocenza e a svolgere il suo ruolo costituzionale di protezione dei diritti e delle libertà", esprimendo la loro solidarietà ai detenuti e alle loro famiglie. Secondo le organizzazioni, la procura non ha presentato "indizi o prove che confermino il coinvolgimento dei detenuti in alcun crimine". I firmatari della dichiarazione hanno inoltre chiesto al governo di "non interferire con la magistratura" e di interrompere la diffusione di un discorso che "inasprisce la crisi senza precedenti che il Paese sta attraversando". È bene menzionare, inoltre, che il 13 luglio la sezione d'accusa della Corte d'appello di Tunisi dovrà esaminare la richiesta di rilascio presentata dagli avvocati delle persone coinvolte nel giro di arresti. (segue) (Tut)