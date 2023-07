Russia-Cina: presidente Consiglio federale russo, nessuna competizione in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non è in competizione con la Russia per l'influenza in Africa. È quanto ha affermato la presidente del Consiglio federale (camera alta del Parlamento russo), Valentina Matviyenko, in visita ufficiale a Pechino su invito del Presidente del comitato permanente del Congresso nazionale del popolo della Cina, Zhao Leji. "Sono assolutamente certa che la Cina non è una concorrente. Al contrario, Mosca e Pechino si integrano a vicenda nel continente africano, in quei Paesi in cui è richiesta la nostra partecipazione", ha detto Matviyenko nel corso di una conferenza stampa. Secondo la presidente del Consiglio federale russo, “il continente africano, in via di sviluppo, ha un grande potenziale non sfruttato ed è impossibile costruire un mondo multipolare senza tener conto degli interessi dell'Africa”.(Rum)