Libia: ministero Petrolio propone modifica funzioni Comitato finanziario supremo

- Il ministero del Petrolio e del gas del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia ha proposto una modifica delle funzioni del Comitato finanziario supremo, recentemente istituito dal Consiglio presidenziale per determinare gli aspetti della spesa pubblica e supervisionare le disposizioni finanziarie. In un comunicato stampa diffuso oggi, il ministero ha chiesto di sottrarre al comitato il compito di attuare provvedimenti, lasciandolo agli organi esecutivi e alle istituzioni competenti previste dalla legge. Al futuro comitato finanziario, dunque, resterebbe la funzione di revisionare lo stanziamento dei fondi pubblici in base alle voci di spesa e la loro distribuzione tra i diversi settori produttivi e nelle varie regioni del Paese, in modo tale da soddisfare le esigenze di gestione e sviluppo e lasciare le procedure per l’attuazione dei provvedimenti relativi alla spesa pubblica agli organismi esecutivi competenti. (Lit)