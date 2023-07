Polonia: Parlamento Ue esprime preoccupazione per riforma elettorale legge anti Tusk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha espresso preoccupazione per la riforma elettorale in Polonia e ha criticato con forza il "Comitato di Stato per l'esame dell'influenza russa sulla sicurezza interna". In una risoluzione, adottata con 472 voti a favore, 136 contrari e 16 astensioni, l'eurocamera i deputati indicano un ulteriore arretramento nel rispetto dei valori europei della Polonia. Nel testo adottato, viene espressa forte preoccupazione per gli emendamenti al Codice elettorale polacco, adottati in vista delle prossime elezioni parlamentari del prossimo autunno e delle elezioni europee del giugno 2024. I deputati sottolineano che le modifiche possono discriminare coloro che votano dall'estero e sottolineano che la sezione della Corte Suprema polacca, incaricata delle controversie elettorali, non può essere considerata come un tribunale indipendente e imparziale. Nella risoluzione, inoltre, si esortano le autorità polacche a conformare le modalità di svolgimento delle elezioni agli obblighi e agli standard democratici dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e di altri organismi internazionali. Il Parlamento chiede anche una missione di osservazione elettorale per le prossime elezioni parlamentari, mentre è in corso una valutazione delle regole da parte dell'Ue. (segue) (Beb)