Polonia: Parlamento Ue esprime preoccupazione per riforma elettorale legge anti Tusk (2)

- Per quanto riguarda il "Comitato di Stato per l'esame dell'influenza russa sulla sicurezza interna della Polonia tra il 2007 e il 2022" (anche definita Lex Tusk), un organo amministrativo con il potere di escludere individui dalle cariche pubbliche, il Parlamento esorta inoltre le autorità polacche ad abrogare l'atto in questione, o almeno a sospenderne l'effetto fino a quando la Commissione di Venezia non avrà emesso il suo parere urgente e la legislazione sarà stata modificata di conseguenza. Secondo i critici, infatti, l'atto prende di mira le figure dell'opposizione, tra cui l'ex primo ministro Donald Tusk. "Se l'atto rimarrà in vigore, la Commissione dovrebbe accelerare la procedura di infrazione in corso e rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Ue per ottenere misure provvisorie", si legge in una nota dell'eurocamera. (Beb)