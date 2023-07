© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I condizionatori sono una voce importante del bilancio elettrico”. Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), alla presentazione della Relazione annuale. Besseghini ha aggiunto che “se in inverno abbiamo abbassato di qualche grado il termostato, in estate possiamo alzarlo in egual misura”. (Rin)