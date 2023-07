Lavoro: Ciocchetti (Fd'I), serve riforma normativa collocamento obbligatorio disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni "sta dimostrando particolare attenzione alle persone disabili, per riconoscere il pieno diritto alla loro inclusione e integrazione. Lo ha fatto di recente con il decreto lavoro attraverso una serie di interventi per garantire sempre di più l'effettività del diritto al lavoro delle persone con disabilità, e lo ha ribadito il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali On. Bellucci rispondendo in aula ad una mia interpellanza sulla necessità di aumentare i controlli sulle aziende in materia di collocamento obbligatorio delle persone con disabilità". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Luciano Ciocchetti. "Come ho avuto modo di ricordare - spiega il parlamentare - l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, numero 68, dispone l'obbligo di assunzione di determinate percentuali di persone con disabilità, a carico di aziende che abbiano un numero di dipendenti superiore a 15, che sono obbligate a presentare una 'dichiarazione Pid' (Prospetto informativo disabili). Ed è anche previsto che l'attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni siano esercitate dagli ispettorati territoriali del lavoro. A fronte di un alto numero di aziende che non adempiono ad un obbligo di legge ho avuto ampie rassicurazioni dal viceministro Bellucci sia sul rafforzamento delle attività di controllo degli uffici competenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro mediante nuove assunzioni che sulla necessità di avviare una riforma complessiva della normativa che disciplina il collocamento obbligatorio delle persone con disabilità, sia nelle imprese private che presso gli Enti pubblici per assicurarne una maggiore efficacia anche attraverso un maggior utilizzo delle risorse a disposizione". (Rin)