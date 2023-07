Ucraina: Sunak spera in "progressi tangibili" sull'adesione di Kiev alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha affermato di sperare che ci siano "progressi tangibili" verso l'eventuale adesione dell'Ucraina alla Nato al vertice di due giorni in Lituania. Il primo ministro, parlando da Vilnius, non ha fornito alcuna tempistica o stabilito alcuna condizione che Kiev potrebbe dover soddisfare prima di diventare membro dell'Alleanza, aggiungendo che ulteriori discussioni su come Kiev potrebbe raggiungere l'adesione si svolgeranno tra i leader. "Penso che ciò che è importante in questo vertice sia che l'impegno sia riaffermato, e anche che ci siano progressi tangibili verso tale obiettivo", ha detto il primo ministro, aggiungendo tuttavia che l'adesione dell'Ucraina "non è una questione per ora, mentre sono nel bel mezzo di un conflitto". (Rel)