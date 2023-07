Imprese: Oice, fatturato 2022 società Ingegneria e Architettura a 3,7 miliardi, +22 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato 2022 delle società di ingegneria e architettura OICE ammonta a 3,7 miliardi di euro (+22 per cento). Le stime per il 2023 ammontano a circa 4,5 miliardi (+17,1 per cento); all'estero il 30 per cento della produzione. Gli addetti crescono a 28.000 unità (+17,9 per cento); nel 2023 prevista un'occupazione di oltre 32.000 addetti. Per oltre il 50 per cento delle imprese i contratti Pnrr coprono il 25 per cento del fatturato. Difficoltà a reperire personale per l'85 per cento delle imprese; under 35 al 30,4 per cento e donne al 29,2 per cento. Sono questi i dati principali della 39ma rilevazione Oice/Cer sull'andamento delle società di ingegneria e architettura associate a Oice e di un campione di imprese non associate illustrati oggi a Roma nel corso del Convegno ''Dal Pnrr al Green Deal passando per il Ponte - le sfide dell'ingegneria e dell'architettura'', alla presenza del presidente Giorgio Lupoi, di testimonial dell'ingegneria e dell'architettura e delle committenze pubbliche e private. Il Report 2023 certifica come, superate le difficoltà legate alla pandemia, il 2022 sia stato un anno molto positivo per le società di ingegneria e architettura aderenti all'associazione confindustriale, con 3,7 miliardi di euro di valore della produzione, con un aumento del 22 per cento rispetto al 2021. Per quest'anno si attende un ulteriore incremento pari a 4,4 miliardi di euro, distribuiti per 3 miliardi sul mercato italiano e per i restanti 1,4 miliardi sul mercato estero. Risultati che portano il 55,5 per cento delle imprese Oice a dichiarare l'intenzione di effettuare nuovi investimenti nel corso del 2023, mentre quasi il 90 per cento delle aziende avrebbe già effettuato investimenti in innovazione nel 2022. La prevalenza del mercato italiano trova misura in una produzione cresciuta del 25,6 per cento (da 2,164 miliardi a 2,719 miliardi di euro), mentre quella estera è stata di oltre 1,1 miliardi circa nel 2022 (+13,6 per cento sul 2021) ed è prevista a 1,4 miliardi nel 2023. il mercato domestico arriva a rappresentare oltre il 70 per cento del totale della produzione nel 2022, per poi arretrare lievemente nel 2023, scendendo al 68,5 per cento. (segue) (Com)