Imprese: Oice, fatturato 2022 società Ingegneria e Architettura a 3,7 miliardi, +22 per cento (2)

- Per quel che riguarda l'occupazione, l'indagine mostra una crescita del 17,9 per cento tra 2021 e 2022 e una prevista espansione del 15,1 per cento nel 2023. Nei livelli, il numero di lavoratori impiegato presso le imprese che hanno partecipato all'Indagine sarebbe quindi salito a 27.929 unità nel 2022 (in crescita del 17,9 per cento rispetto ai 23.686 del 2021) per aumentare ancora nel 2023, arrivando a 32.153 unità. La presenza delle donne nelle imprese è stata pari al 29,2 per cento nel 2022, in crescita di 1,2 punti rispetto al 2021. Per il 2023 la percentuale di dipendenti donne è prevista in ulteriore aumento, con percentuale che è attesa arrivare al 29,6 per cento. In progressivo aumento la quota degli addetti under 35: nel 2022 hanno rappresentato il 30,4 per cento del totale degli addetti, valore in crescita di circa 4,4 punti percentuali sul 2021. Nel 2023 la quota degli under 35 è prevista in ulteriore aumento, arrivando al 32,5 per cento. In generale la rilevazione evidenzia anche un problema avvertito molto dalle imprese: le difficoltà nel reperimento di nuovo personale, denunciato dall'85 per cento degli intervistati, con un picco superiore all'88 per cento per le imprese fra 26 e 125 addetti. La carenza di personale costituisce quindi un limite all'espansione delle imprese Oice. (segue) (Com)