Imprese: Oice, fatturato 2022 società Ingegneria e Architettura a 3,7 miliardi, +22 per cento (3)

- Con riferimento alla tipologia di attività, In Italia, l'ingegneria pura continua a mostrare la quota di gran lunga più ampia tra le tre tipologie di servizio/prodotto analizzate, oscillante intorno al 90 per cento nei tre anni analizzati. Nel triennio, si osserva una perdita progressiva di quota per il Project management, che scende dal 5,5 per cento del 2021 al 5,1 per cento del 2023. All'estero l'Ingegneria pura rappresenta sempre la quota maggiore della produzione, ma la quota, in riduzione negli anni, scende sotto la soglia del 60 per cento nel 2023; segue il Project management, la cui quota dopo esser salita al 27,8 per cento nel 2022 è prevista ridursi al 22,1 per cento nel 2023. Il Turn Key, invece, mostra un aumento di quota tra il 2022 e il 2023 passando da un ridotto 4,4 per cento al 18,1 per cento nel 2023. Il Pnrr non sembra essere un elemento centrale per le prospettive delle imprese Oice, dal momento che per il 53,4 per cento di esse il fatturato aggiuntivo eventualmente attribuibile al Piano non supera il 25 per cento (ma per quasi il 10% l'incremento di fatturato arriverebbe fino al 70 per cento). Sono complessivamente ritenute limitate le ripercussioni del conflitto in Ucraina, mentre oltre la metà delle imprese evidenzia impatti importanti derivanti dall'aumento dei tassi di interesse, dall'inflazione e dai costi di produzione derivanti dall'aumento dei prezzi energetici. Avvertito sensibilmente anche un deterioramento delle condizioni di credito, vincolo che potrebbe rafforzarsi nel corso dell'anno. (segue) (Com)