Imprese: Oice, fatturato 2022 società Ingegneria e Architettura a 3,7 miliardi, +22 per cento (4)

- Per Giorgio Lupoi, presidente Oice ''i dati di quest'anno mostrano come il nostro settore abbia risposto in termini molto dinamici alle sfide che il mercato ha lanciato. Si conferma il grande successo delle società di ingegneria e architettura che hanno accettato con coraggio le sfide dell'intero sistema Paese, aumentando il numero di addetti di circa il 18% ed il fatturato di circa il 22 per cento (dati superiori alle proiezioni dello scorso anno, entrambe intorno al 10 per cento)". "Le proiezioni per il 2023 evidenziano ulteriori incrementi (+15 per cento addetti e +17 per cento fatturato) e rappresenterebbero il terzo anno consecutivo che registriamo una forte crescita del nostro settore, in risposta - prosegue Lupoi - alla crisi durata oltre un decennio. E' un momento molto complesso tutto cambia molto rapidamente ed è nostro compito accompagnare le società di ingegneria e architettura fornendo un quadro tempestivo ed aggiornato dei trend, mettendo in relazione gli andamenti macro-economici con i risultati del settore così da indirizzare le scelte aziendali che si faranno sul mercato nazionale e internazionale". Per il direttore della Ricerca, Stefano Fantacone, del Centro Europa Ricerche, "la rilevazione Oice/Cer sull'andamento delle società di ingegneria e architettura associate ad Oice quest'anno si inserisce in un contesto che vede arrivare a compimento l'inasprimento delle politiche monetarie, a fronte del perdurare delle incertezze legate alla ricomposizione degli equilibri geo-politici mondiali e di un processo di rientro dell'inflazione ancora allo stadio iniziale. Il ciclo delle principali economie è cionondimeno rimasto sostenuto almeno fino al primo trimestre del 2023 e l'Italia ha completato il recupero dell'avvallamento pandemico già a fine 2022. In questo quadro i risultati della Rilevazione Oice/Cer mostrano come per le imprese Oice le condizioni di mercato siano ancora molto buone". (Com)