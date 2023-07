Tunisia: magistratura smentisce accuse a migranti subsahariani per omicidio di una famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di primo grado di Sfax 2, in Tunisia, ha smentito le indiscrezioni sul brutale omicidio di una famiglia (marito, moglie e una bambina di 10 anni) che, secondo quanto circola sui social network tunisini, sarebbe stata uccisa da alcuni migranti subsahariani a inizio giugno nel quartiere di Habib, città situata nel sud-est del Paese. Il portavoce della procura, Hicham Ksibi, ha smentito categoricamente questa versione all’agenzia di stampa ufficiale “Tap”, spiegando che i sospettati dell'omicidio che sono il figlio e un suo amico, attualmente sotto custodia della polizia. Le indagini sul triplice omicidio, ha aggiunto Ksibi, sono ancora in corso. Vale la pena ricordare che lo scorso 3 luglio, un cittadino tunisino di 42 anni è morto dopo essere stato ferito con un oggetto appuntito nella zona di Sakiet Eddaier, nel governatorato di Sfax, durante disordini e violenze tra residenti e migranti originari dei Paesi subsahariani. Secondo testimoni oculari la vittima sarebbe stata aggredita da un gruppo di subsahariani. Tre persone sono state trattenute dalle autorità in relazione al caso, mentre la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio premeditato. (Tut)