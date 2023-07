Russia: presidente Consiglio federale, vertice Nato non influenzerà l'operazione speciale in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice della Nato che si svolge oggi e domani a Vilnius non influenzerà lo svolgimento dell'operazione speciale della Russia in Ucraina. A dirlo la presidente del Consiglio federale (camera alta del Parlamento russo), Valentina Matvienko, in visita ufficiale a Pechino su invito del Presidente del comitato permanente del Congresso nazionale del popolo della Cina, Zhao Leji. "Aspettiamo il risultato, così possiamo già trarre conclusioni definitive, ma (...) mi sembra che non ci saranno sorprese per noi, né per ulteriori azioni per garantire la sicurezza del nostro Paese, né l'operazione militare speciale e i suoi compiti", ha affermato Matvienko nel corso di una conferenza stampa. La presidente del Consiglio federale ha anche sottolineato che Mosca ha "una serie di misure per garantire la sicurezza nazionale, non abbiamo paura di nessuno". (Rum)