Ucraina: Scholz si impegna su garanzie di sicurezza

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è impegnato sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, da attuare quando si sarà conclusa la guerra che le è stata mossa dalla Russia. A margine del vertice della Nato a Vilnius, il capo del governo federale ha dichiarato che il G7 pubblicherà una dichiarazione sugli impegni di sicurezza per l'ex repubblica sovietica. In particolare, Scholz ha affermato: “Per noi è importante fin dall'inizio che vi siano impegni di sicurezza per l'Ucraina, effettivi dopo la pace”. Ora, ha aggiunto il cancelliere, “raggiungeremo gli accordi necessari rilevanti per quanto attualmente stiamo fornendo in termini di supporto” al Paese aggredito dalla Russia, ma anche “per quanto necessario in una situazione di pace”. (Geb)