Venezuela: governo su vertice Ue-Celac, da Bruxelles “mancanza di trasparenza” e “condotta manipolatoria”

- Il governo del Venezuela si è unito a Cuba nell’accusare l’Unione europea di “mancanza di trasparenza” e “condotta manipolatoria” nella preparazione del vertice con la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei Caraibi (Celac), in programma il 17 e 18 luglio. “Il governo bolivariano respinge la pretesa dell’Unione europea di minimizzare il ruolo di stati sovrani della nostra regione, e l’opacità con la quale si pretende di condurre una serie di eventi paralleli senza il dovuto coordinamento con il nostro paese, le cui conclusioni potrebbero essere strumentalizzate per nutrire agende di gruppi politici contrari agli obiettivi che c conducono a questo importante incontro”, recita una nota del governo di Caracas. (segue) (Mec)