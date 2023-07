Venezuela: governo su vertice Ue-Celac, da Bruxelles “mancanza di trasparenza” e “condotta manipolatoria” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La denuncia segue quella del ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodriguez, il quale ha denunciato una “mancanza di trasparenza” e una “condotta manipolatoria” da parte dell’Unione europea nella preparazione del vertice con la Celac. “Denuncio la mancanza di trasparenza e il comportamento manipolatorio dell'Unione europea nella preparazione del III vertice Celac-Ue, che mettono seriamente a repentaglio il successo dell'incontro. Rimane poco tempo, ma non è ancora troppo tardi per evitare il fallimento”, ha detto il ministro in un video pubblicato su Twitter. “Cuba andrà al vertice con uno spirito costruttivo e contribuirà il più possibile a rafforzare, sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco, il dialogo e la cooperazione tra Celac e Unione europea, a beneficio dei nostri popoli, di entrambe le regioni e del mondo”, ha aggiunto. (segue) (Mec)