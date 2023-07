Venezuela: governo su vertice Ue-Celac, da Bruxelles “mancanza di trasparenza” e “condotta manipolatoria” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da notare, in questo senso, la ripresa dei contatti per portare alla ratifica l'accordo di libero commercio tra l'Ue e il Mercosur, l'area di integrazione economica che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. "Il fatto che la Spagna presieda il Consiglio Ue da luglio e il Brasile sia alla guida del Mercosur nello stesso periodo è un'occasione straordinaria per approfondire il tema", aveva detto il presidente del Governo di Spagna, Pedro Sanchez, al termine di un incontro avuto a metà aprile col presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. Questi aveva ribadito la volontà del Paese a chiudere l'intesa, a patto che entrambe le parti "possano vincere". Bruxelles ha inviato a Brasilia un documento integrativo sulle norme di tutela dell'ambiente necessarie ad applicare per esentare i prodotti agricoli dai dazi, comprensivo delle preoccupazioni dei produttori europei sul potenziale competitivo dell'industria alimentare sudamericana. (segue) (Mec)