Indonesia: sequestrata petroliera iraniana, sospetto trasbordo illegale di greggio

- La Guardia costiera dell’Indonesia ha sequestrato una superpetroliera battente bandiera iraniana sospettata di essere coinvolta nel trasbordo illegale di petrolio greggio. Lo ha reso noto in una conferenza stampa il capo dell’Agenzia per la sicurezza marittima indonesiana (Bakamla), Aan Kurnia, precisando che l’operazione è stata effettuata in collaborazione con l’Agenzia per la sicurezza marittima della Malesia (Apmm). La nave, denominata Arman 114, si trovava nel Mare di Natuna Settentrionale al momento del sequestro. Secondo il quotidiano “The Jakarta Post”, trasportava oltre 272 mila tonnellate di greggio leggero per un valore superiore a 300 milioni di dollari.(Fim)