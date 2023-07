Mobilità: le nuove regole di Palazzo Marino, dall'aumento di Area C all'obbligo dei sensori per angolo cieco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Migliorare la viabilità e renderla più sicura, ridurre l'inquinamento, favorire il trasporto pubblico e riservare i parcheggi per i residenti: questi gli obiettivi della delibera approvata in giunta per individuare strategie e soluzioni che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini. I provvedimenti approvati dalla giunta oggi sono considerare come la volontà di aggiornare la governance della mobilità alla luce dei cambiamenti che sono avvenuti in questi anni in città. I temi affrontati vanno dalla normativa di Area C, alla rimodulazione della sosta a pagamento, dalla richiesta di mille nuove licenze taxi, alle linee guida per il bando di bici e monopattini in sharing, da una nuova zona di limitazione della circolazione privata fino alla tutela della sicurezza per ciclisti e pedoni con l'obbligo del sensore per l'angolo cieco. A partire dal prossimo 30 ottobre l'ingresso in Area C passerà dai 5 euro attuali ai 7,5 euro (per i residenti, a partire dal 41esimo il ticket sarà di 3 euro). Da gennaio l'aumento del biglietto singolo del trasporto pubblico, dovuto all'adeguamento Istat, rischia di incentivare l'utilizzo del mezzo di trasporto privato e di ridurre i successi finora raggiunti. Per questa ragione si è ritenuto necessario rafforzare le misure in atto. La delibera prevede anche la completa dematerializzazione del pagamento, già utilizzata nella quasi totalità dei casi, che garantisce anche una semplificazione per gli utenti. Chi è in possesso dei ticket cartacei potrà utilizzarli, senza integrazione della somma, entro un anno dall'entrata in vigore dall'adeguamento. Inoltre la delibera prevede di non prorogare, a partire dal prossimo 30 settembre, la deroga di ingresso in area C per i veicoli elettrici con lunghezza superiore ai 7 metri e mezzo. La deroga era entrata in vigore nel 2021 e poi prorogata nel 2022 per sostenere l'eventuale sviluppo della logistica urbana a basso impatto ambientale, ma verificato che non ci sono veicoli che accedono ad area C con questa deroga, si è ritenuto che non fosse necessario proseguire con questa sperimentazione.